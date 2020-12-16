الخليل: لجان السلامة تغلق 12 منشأة غير ملتزمة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية بالمحافظة.



وتم زيارة ومتابعة 152 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 137 منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان 12 منشأة غير ملتزمة، فيما خالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة.



كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لمنشأتين غير ملتزمتين.