فرنسا تسجل 17615 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الفرنسية 17615 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووصل عدد المرضى المصابين بالفيروس، في المستشفيات إلى 25282، من بينهم 2840 في العناية المركزة.



وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة (كورونا)، فإن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في فرنسا يبلغ 2391447، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 59072.



في السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد ستبدأ في البلاد بحلول الأسبوع الأخير من هذا الشهر "في حال توفر جميع الشروط".



وأوضح كاستيكس خلال كلمة في البرلمان، أن الحملة لن تنطلق قبل الحصول على تصريح تسويق اللقاح من وكالة الأدوية الأوروبية "المتوقع في 21 ديسمبر"، فضلا عن تصريح الهيئة العليا للصحة في البلاد.



وأضاف أن المواطنين غير ذوي الأولوية سينتظرون حتى "نهاية الربيع" للحصول على اللقاح، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



يذكر أن وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى تعهدوا أمس الثلاثاء، بأنهم سينسقون فيما بينهم لإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس (كورونا) المستجد.