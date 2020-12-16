للمرة الأولى.. قطاع غزة يُسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

سجل قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في يوم واحد.





وهذه هي المرة الأولى، التي يسجل بها هذا الرقم في القطاع منذ تفشي الوباء، في آب/ أغسطس الماضي.



وقالت وزارة الصحة بغزة: إنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء، ليكون عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم 1015 إصابة بعد فحص 2474 عينة بمعدل إصابة 41%.









غزة - دنيا الوطن