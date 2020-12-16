ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

تلقى الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.



وقال الملك البحريني "حبانا الله في المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا)، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعرب آل خليفة عن شكره وتقديره "لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع".



رام الله - دنيا الوطن