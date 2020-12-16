عاجل

  • وصول الشحنة الثانية من لقاحات فايزر ـ بايونتك إلى مطار الملك خالد في الرياض

مباشر | وصول جرعات لقاح "فايزر" إلى مطار الملك خالد في الرياض

عربي

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)
ملك البحرين
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال الملك البحريني "حبانا الله في المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا)، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعرب آل خليفة عن شكره وتقديره "لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع".

أخبار ذات صلة

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و&#34;اختياري&#34; للمواطنين والمقيمين

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

شاهد: مجموعة من اليهود يُحيون طقوس &#34;البلوغ&#34; في الإمارات

شاهد: مجموعة من اليهود يُحيون طقوس "البلوغ" في الإمارات

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

العميد الجرادات يلتقي النائب العام لبحث دور النيابة بالحفاظ على السلم الأهلي

العميد الجرادات يلتقي النائب العام لبحث دور النيابة بالحفاظ على السلم الأهلي

بيانٌ من مجلسي طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن الطلبة

بيانٌ من مجلسي طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن الطلبة

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

مخطط استيطاني جديد يُهدد حي وادي الربابة في سلوان

مخطط استيطاني جديد يُهدد حي وادي الربابة في سلوان

(كنيست) يُصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(كنيست) يُصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

المالكي يُرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

المالكي يُرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

النائبة نعيم تُطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

النائبة نعيم تُطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يُخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

الاحتلال يُخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

منوعات

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

عربي

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر