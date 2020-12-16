بيانٌ من مجلسي طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن الطلبة





وأمهل المجلسان، إدارة الجامعة، حتى يوم الأحد المقبل، لإزالة الحجب عن جميع الطلبة، وإلا سيخوضان إجراءات نقابية ضدها.





يأتي ذلك، بعدما أغلقت إدارة الجامعة منصة (المودل) لمنعهم من تسليم التكليفات المطلوبة، وتقديم الاختبارات في ظل التعليم الإلكتروني.





وفيما يلي نص البيان:









رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلسا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية، بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً، بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن طلبة الجامعة.