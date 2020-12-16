بيانٌ من مجلسي طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن الطلبة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلسا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية، بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً، بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن طلبة الجامعة.
أصدر مجلسا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية، بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً، بشأن إغلاق صفحات (المودل) عن طلبة الجامعة.
وأمهل المجلسان، إدارة الجامعة، حتى يوم الأحد المقبل، لإزالة الحجب عن جميع الطلبة، وإلا سيخوضان إجراءات نقابية ضدها.
يأتي ذلك، بعدما أغلقت إدارة الجامعة منصة (المودل) لمنعهم من تسليم التكليفات المطلوبة، وتقديم الاختبارات في ظل التعليم الإلكتروني.
وفيما يلي نص البيان:
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