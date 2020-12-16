قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 42 إصابة من المخالطين.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، كان في مدينة قلقيلية، بواقع عشر إصابات، وبلدة حجة، 14 إصابة.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 47 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 571 إصابة.



وأعلنت المحافظة، وفاة مواطن من مدينة قلقيلية، متأثراً باصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم، وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس في المحافظة، ارتفع إلى 39 وفاة.