شؤون فلسطينية

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة
جانب من المساعدات الإماراتية لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)،  فإن أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، سيستفيدون من المساعدات، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت (وام): يعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر آيار/مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طنا لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

وتقول (وام): إن هذه المساعدات جزء من التزام دولة الإمارات في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة لـ (أونروا)، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

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