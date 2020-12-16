دولي

نتنياهو: سأكون أول من يتلقى اللقاح وبنهاية يناير ستتوفر لدينا ملايين اللقاحات

نتنياهو: سأكون أول من يتلقى اللقاح وبنهاية يناير ستتوفر لدينا ملايين اللقاحات
نتنياهو ووزير الصحة الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه سيتلقى اللقاح ضد فيروس (كورونا) مساء يوم السبت.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قد طلبت أن أكون أول من يتلقى اللقاح لأشكل مثالاً ولإقناع الجمهور بأنه يجوز بل يجب تلقيه".

وتابع نتنياهو: أنه بحلول نهاية شهر يناير ستكون بحوزتنا الملايين الكثيرة من اللقاحات حيث بذلت جهودًا جبارة في سبيل جلبها فأرجو من مواطنينا أن يتلقوها.

في السياق، قال موقع (والا) الإسرائيلي، إن الجيش يستعد لعملية التطعيم ضد (كورونا) نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: "سيكون رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أول من سيتم تطعيمه.

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