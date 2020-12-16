الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس





وتتابع أذرع الاحتلال إقرار المخططات الاستيطانية الضخمة التي تستهدف مناطق القدس المختلفة، وشهد الأسبوع الماضي إقرار تشييد برج استيطاني ضخم يضم عشرات الوحدات الاستيطانية، إضافةً إلى مشروع ضخم يضم آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي بيت صفاقا والولجة، بالتزامن مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم.









وأعلنت عشرات الهيئات والأحزاب المغربية في مقدمتها جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، رفضها تطبيع العلاقات الرسمية مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنشهد أسبوع الرصد استمرار اقتحامات المسجد الأقصى، بالتزامن مع عيد "الحانوكاه اليهودي"، وحاول مستوطنون إدخال الشمعدان اليهودي إلى داخل المسجد.