شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
شهد أسبوع الرصد استمرار اقتحامات المسجد الأقصى، بالتزامن مع عيد "الحانوكاه اليهودي"، وحاول مستوطنون إدخال الشمعدان اليهودي إلى داخل المسجد.

وتتابع أذرع الاحتلال إقرار المخططات الاستيطانية الضخمة التي تستهدف مناطق القدس المختلفة، وشهد الأسبوع الماضي إقرار تشييد برج استيطاني ضخم يضم عشرات الوحدات الاستيطانية، إضافةً إلى مشروع ضخم يضم آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي بيت صفاقا والولجة، بالتزامن مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم.

وأعلنت عشرات الهيئات والأحزاب المغربية في مقدمتها جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، رفضها تطبيع العلاقات الرسمية مع الاحتلال.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

غزة: هل يُعالج هواءُ الخلية ومنتجات النحل مصابي (كورونا)؟

غزة: هل يُعالج هواءُ الخلية ومنتجات النحل مصابي (كورونا)؟

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(أونروا): لا يوجد سيولة نقدية تُمكننا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

(أونروا): لا يوجد سيولة نقدية تُمكننا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا في العالم

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر

منوعات

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

عربي

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام