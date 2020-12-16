شؤون فلسطينية

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياستها التهويدية للقدس الشرقية المحتلة، واصفاً ذلك بالعدوان وانتهاك لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

وأشار رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى إقرار دولة الاحتلال خطة لبناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية لفرض أمر واقع على الأرض وإغلاق الأبواب أمام أي تسوية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي. 

وقال:" إن تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها في القدس الشرقية المحتلة من توسع استيطاني وبناء وحدات جديدة وهدم للمنازل منها ما يزيد عن 90 منزلا في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري ومصادرة المنازل لصالح جمعيات استيطانية متطرفة وآخر ذلك إصدار أوامر لإخلاء 30 أسرة فلسطينية لمنازلهم إضافة إلى الاعتقالات والترهيب والإبعاد عن المدينة يتطلب تدخلا دوليا جادا".

وأضاف "نطالب المجتمع الدولي والأصدقاء والمناصرين في العالم بالوقوف عند التزاماتهم والتحرك الفوري من أجل وقف انتهاكات دولة الاحتلال الممنهجة في الأراضي الفلسطينية وفرض إجراءات عقابية عليها وإلزامها بما تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيما يخص الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334". 

وأكد رأفت أن ما تقوم به إسرائيل لن يغير من الوضع القانوني لمدينة القدس وأن الشعب الفلسطيني سيقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة الشعبية حتى نيل الحرية وإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقرار الدولي  رقم 242 وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأرضهم وديارهم وممتلكاتهم عملا بالقرار الدولي رقم 194، مشيراً إلى أنه يتم العمل من أجل عقد مؤتمر حقيقي للسلام برعاية دولية وفقا لرؤية الرئيس محمود عباس التي أعلن عنها أواخر العام الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وفي نهاية بيانه دعا رأفت أبناء شعبنا لمواصلة التصدي من اجل إحباط كل المخططات الإسرائيلية الهادفة للنيل من تضحياته وحقوقه الوطنية.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

غزة: هل يُعالج هواءُ الخلية ومنتجات النحل مصابي (كورونا)؟

غزة: هل يُعالج هواءُ الخلية ومنتجات النحل مصابي (كورونا)؟

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة

شاهد: الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لقطاع غزة

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(أونروا): لا يوجد سيولة نقدية تُمكننا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

(أونروا): لا يوجد سيولة نقدية تُمكننا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

مخطط استيطاني جديد يهدد حي وادي الربابة في سلوان

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

(الكنيست) يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

المالكي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق شعبنا بتقرير المصير

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني الدولي لمواجهة تسارع التطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

الاحتلال يخطط لبناء أبراج ضخمة في مدينة القدس

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية

رأفت يدين الهجمة الشرسة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال على القدس الشرقية

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا في العالم

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر

منوعات

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

عربي

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام