أيمن عودة: إقرار قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية استمرارٌ لمحاولات تنفيذ خطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

شجبت (القائمة المشتركة) في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مشروع القانون، الذي يلزم حكومة الاحتلال، بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية، في الضفة الغربية.



وقال رئيس (القائمة المشتركة)، النائب، أيمن عودة: إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأشار إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستطيان في أراضي الضفة الغربية، داعياً إلى إلغاء مشروع القانون.



وأوضح أن أمراً كهذا، من شأنه أن "يوتر الأوضاع في البلاد".



وصادقت (كنيست) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "نسيج الحياة" والذي يلزم الحكومة بتوفير شبكة كهرباء ومياه وبنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية، في الضفة الغربية.