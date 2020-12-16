شؤون فلسطينية

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر

محافظ جنين: المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مع وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، في مقر المحافظة، آخر مستجدات الوضع الوبائي في ظل ارتفاع منحى الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة، خلال الجولة التي قامت بها الوزيرة إلى محافظة جنين في إطار المتابعة للحالة الصحية والوبائية والاحتياجات المتعلقة بها ووضع المستشفيات.

وأكد الرجوب على ضرورة التزام كافة المواطنين والمنشآت بالإجراءات الوقائية والتعامل بجدية مع البروتوكول الصحي حفاظا على صحتهم من تفشي فيروس (كورونا)، مؤكداً أن المنحى الوبائي في المحافظة بتصاعد مستمر، وهذا الوضع الخطير يتطلب إعادة دراسة الإجراءات وسبل الوقاية للحد من تفشي جائحة (كورونا). 

وأضاف الرجوب أن مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي أصبح عاجزا عن استقبال الحالات المصابة نتيجة عدم توافر أسرة كافية لمرضى (كورونا) الذين يحتاجون لعناية مكثفة.

ودعا وزيرة الصحة إلى تخصيص مستشفى جديد لاستيعاب مرضى (كورونا) في المحافظة.

ووجه الرجوب التحية لكافة الطواقم الطبية ورجال الأمن العاملون في الميدان حفاظا على سلامة المواطنين في مواجهة جائحة (كورونا).

من جانبها عبرت  الكيلة عن قلقها نتيجة الارتفاع الملحوظ للإصابات في محافظة جنين والتي أصبحت عالية جدا وخاصة أولئك الذي يحتاجون للعناية المكثفة، ونسبة أشغال الأسرة أصبحت عالية، وأضافت أن زيارتنا إلى جنين لدراسة رفع الخدمات الصحية لمرضى (كورونا) والعمل على توفير كافة الاحتياجات لنتمكن من التغلب على هذه الجائحة ورفع التوصيات.





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