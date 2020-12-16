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دولي

جونسون: نشهد ارتفاعاً مقلقاً لإصابات (كورونا) في بعض مناطق البلاد

جونسون: نشهد ارتفاعاً مقلقاً لإصابات (كورونا) في بعض مناطق البلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: اليوم الأربعاء: إننا "نشهد ارتفاعا مقلقا لإصابات (كورونا) في بعض مناطق البلاد".

وحض جونسون البريطانيين على مراجعة خططهم للاحتفال بالأعياد بسبب فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وطالب رئيس الوزراء البريطاني، البريطانيين بعدم التجمع بأعداد كبيرة باحتفالات السنة الجديدة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في بريطانيا إلى 1888116، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 64908.

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