شؤون فلسطينية

جنين: سلطات الاحتلال تخطر بهدم 11 "كشكا" تجاريا في عانين

جنين: سلطات الاحتلال تخطر بهدم 11 "كشكا" تجاريا في عانين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بهدم 11 "كشكا" تجاريا، في قرية عانين غرب جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي عانين باهر ياسين، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 11 "كشكا" تجاريا تعود ملكيتها لكل من: الأشقاء راضي ومحمود ومحمد يحي خضور، والأشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف عيسى، واسماعيل خليل ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين حكم وأشرف حسين ياسين، ومحمد نادر عيسى، وأمهلتهم مدة أسبوع تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم.

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