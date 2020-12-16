اشتية: لجنة الطوارئ العليا تجتمع الخميس لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية بالأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، عن اجتماع ستعقده لجنة الطوارئ العليا، غداً الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام القادمة.
أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، عن اجتماع ستعقده لجنة الطوارئ العليا، غداً الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام القادمة.
يأتي ذلك في ظل المؤشرات الصحية المقلقة من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، واتساع رقعة انتشارها وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات.
وقال اشتية عبر حسابه على (فيسبوك): إن مسؤولية مواجهة الوباء مسؤولية جماعية وفردية، و"إذا لم يؤمن كل فرد بدوره بصد الوباء عن نفسه وعائلته ومجتمعه فإن أي إجراء حكومي لن يكون كافياً".
وتابع: حمى الله شعبنا وكل شعوب العالم من هذا الوباء.
وقال اشتية عبر حسابه على (فيسبوك): إن مسؤولية مواجهة الوباء مسؤولية جماعية وفردية، و"إذا لم يؤمن كل فرد بدوره بصد الوباء عن نفسه وعائلته ومجتمعه فإن أي إجراء حكومي لن يكون كافياً".
وتابع: حمى الله شعبنا وكل شعوب العالم من هذا الوباء.
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