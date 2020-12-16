شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تطالب باحترام قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المواطن صهيب زاهدة

هيئة حقوقية تطالب باحترام قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المواطن صهيب زاهدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، باحترام قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المواطن صهيب زاهدة.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" توقيف المواطن صهيب زاهده منذ يومين من قبل قوة أمنية مشتركة من منزله الكائن بمدينة الخليل وذلك على خلفية تهم تتعلق بمشاركته بتجمعات احتجاجية على قرار الحكومة بإغلاق محافظة الخليل.

وقد حضر ممثلو الهيئة التحقيق مع المواطن زاهدة لدى نيابة الخليل يوم أمس الثلاثاء 15/12/2020، وتم اليوم عرضه على محكمة صلح الخليل التي قررت الإفراج عنه بالكفالة، الا أن جهاز المباحث قامت بتسليمه إلى جهاز المخابرات، وهو موقوف حالياً لدى الجهاز.

وترى الهيئة أن استمرار احتجاز المواطن زاهده وبهذه الطريقة يعتبر التفافا واضحا على قرارات المحاكم وحجزا للحرية بشكل تعسفي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه تنفيذا لقرار المحكمة.

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