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الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3465 حالة، والإصابات إلى 267,585 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 33,846 حالة.

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