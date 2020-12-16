جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت الشرطة وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 40 محلاً تجارياً في المحافظة تطبيقاً لحالة الإغلاق المسائي المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء.



كما قامت الشرطة بتحرير211 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وأكدت الشرطة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء أمس 40 محلاً تجارياً وحررت 211 مخالفة لمواطنين وأصحاب محال تجاريةٍ وسائقي مركبات لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.