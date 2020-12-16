عاجل

  • اشتية: تجتمع غداً لجنة الطوارئ العليا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام القادمة

  • (رويترز): الدنمارك ستغلق المتاجر ومراكز التسوق في عيد الميلاد بسبب (كورونا)

  • جونسون يطالب البريطانيين بعدم التجمع بأعداد كبيرة باحتفالات السنة الجديدة

دولي

إسرائيل: توقعات بفرض قيود مشددة بعد تسجيل 2862 إصابة بفيروس (كورونا) أمس

إسرائيل: توقعات بفرض قيود مشددة بعد تسجيل 2862 إصابة بفيروس (كورونا) أمس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفيد حصيلة جديدة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن العدوى بفيروس (كورونا) المستجد، انتقلت أمس الى 1862 شخصاً.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلي، أعلنت أنه سيتم فرض ضبط محكم إذا ما تجاوزت الإصابات اليومية عتبة 2500.

وأجري أمس أكثر من 83 ألف فحص مخبري وبلغت نسبة النتائج الإيجابية، 3.5%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويتلقى العلاج في المستشفيات 381 مريضا توصف حالتهم بخطيرة، بينهم 104 لا يستطيعون التنفس ذاتيا.

ويتوقع أن تصل اليوم إلى إسرائيل، شحنة أخرى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من انتاج شاركة "فايزر"، تقدر بأكثر من 300 ألف جرعة.

وتشير التقديرات الى انه حتى نهاية الشهر الجاري سيكون لدى إسرائيل حوالي ثلاثة ملايين و800 ألف جرعة.

هذا ويرى مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستصل في شهر حزيران/يونيو المقبل إلى ما يسمى بمناعة القطيع.

حيث سيتلقى اللقاح حينها خمسة ملايين ونصف مليون شخص مما يشكل 60% من سكان إسرائيل، كما اعربوا عن اعتقادهم انه يمكن إعادة فتح المرافق الاقتصادية بالكامل.

أخبار ذات صلة

بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس (كورونا)

بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس (كورونا)

إسرائيل: الإعلان عن حل (كنيست) يوم الأربعاء حال عدم تمرير قانون الموازنة

إسرائيل: الإعلان عن حل (كنيست) يوم الأربعاء حال عدم تمرير قانون الموازنة

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يطالبون بمنع دخول منتجات المستوطنات لأسواق الاتحاد الاوروبي

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يطالبون بمنع دخول منتجات المستوطنات لأسواق الاتحاد الاوروبي

الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي (كورونا) في أوروبا بداية 2021

الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي (كورونا) في أوروبا بداية 2021

&#34;معاريف&#34; نقلاً عن مصادر بــ (ليكود): نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

"معاريف" نقلاً عن مصادر بــ (ليكود): نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

خامنئي: الرد على اغتيال قاسم سليماني حتمي.. وهذا سيكون الأقوى

خامنئي: الرد على اغتيال قاسم سليماني حتمي.. وهذا سيكون الأقوى

مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن الأفغانية بهجوم لمسلحين من طالبان

مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن الأفغانية بهجوم لمسلحين من طالبان

محققون من الصحة العالمية يخططون لزيارة ووهان الصينية بحثاً عن منشأ (كورونا)

محققون من الصحة العالمية يخططون لزيارة ووهان الصينية بحثاً عن منشأ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تطالب باحترام قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المواطن صهيب زاهدة

هيئة حقوقية تطالب باحترام قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المواطن صهيب زاهدة

اشتية يؤكد ضرورة ضمان ديمومة عمل صندوق إقراض البلديات واستدامته

اشتية يؤكد ضرورة ضمان ديمومة عمل صندوق إقراض البلديات واستدامته

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة

"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان شرق بيت لحم

سلطة الأراضي بغزة تخصص 55 دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

سلطة الأراضي بغزة تخصص 55 دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

المجلس الوطني يُطالب الاتحاد البرلماني الدولي بحظر التجارة مع المستوطنات ودعمها اقتصادياً

المجلس الوطني يُطالب الاتحاد البرلماني الدولي بحظر التجارة مع المستوطنات ودعمها اقتصادياً

الرئيس عباس: نثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

عربي

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

وزير الصحة السعودي: لقاح (كورونا) وصل المملكة والتوزيع خلال 3 أيام

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و&#34;اختياري&#34; للمواطنين والمقيمين

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين