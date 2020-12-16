إسرائيل: توقعات بفرض قيود مشددة بعد تسجيل 2862 إصابة بفيروس (كورونا) أمس





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلي، أعلنت أنه سيتم فرض ضبط محكم إذا ما تجاوزت الإصابات اليومية عتبة 2500.





وأجري أمس أكثر من 83 ألف فحص مخبري وبلغت نسبة النتائج الإيجابية، 3.5%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ويتلقى العلاج في المستشفيات 381 مريضا توصف حالتهم بخطيرة، بينهم 104 لا يستطيعون التنفس ذاتيا.



ويتوقع أن تصل اليوم إلى إسرائيل، شحنة أخرى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من انتاج شاركة "فايزر"، تقدر بأكثر من 300 ألف جرعة.





وتشير التقديرات الى انه حتى نهاية الشهر الجاري سيكون لدى إسرائيل حوالي ثلاثة ملايين و800 ألف جرعة.



هذا ويرى مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستصل في شهر حزيران/يونيو المقبل إلى ما يسمى بمناعة القطيع.





حيث سيتلقى اللقاح حينها خمسة ملايين ونصف مليون شخص مما يشكل 60% من سكان إسرائيل، كما اعربوا عن اعتقادهم انه يمكن إعادة فتح المرافق الاقتصادية بالكامل.



رام الله - دنيا الوطنتفيد حصيلة جديدة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن العدوى بفيروس (كورونا) المستجد، انتقلت أمس الى 1862 شخصاً.