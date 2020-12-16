"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وقالت في بيان صادر عنها: إن سياسة الاستيطان الاستعماري تعتبر غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.
أدانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وقالت في بيان صادر عنها: إن سياسة الاستيطان الاستعماري تعتبر غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.
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