"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة

مخطط استيطاني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.



وقالت في بيان صادر عنها: إن سياسة الاستيطان الاستعماري تعتبر غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.