مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، وهاجموهم بالكلاب المفترسة.



وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال: إن مستوطني "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، اعتدوا على مجموعة من رعاة الأغنام، وهاجموهم بالكلاب وقاموا بملاحقتهم ومطاردتهم لغاية وصولهم منازلهم، حيث تصدى لهم المواطنون، وأجبروهم على التراجع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واضاف غزال ان الكلاب نهشت عددا من رؤوس الأغنام، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني في غضون أقل من 24 ساعة، حيث تعرضت منازل المواطنين الى الرشق بالحجارة، من قبل المستوطنين.



ويذكر أن قرية كيسان أصبحت في الأونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأرض والاستيلاء عليها.