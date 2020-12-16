إسرائيل: الإعلان عن حل (كنيست) يوم الأربعاء حال عدم تمرير قانون الموازنة

كنيست

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القائمة بأعمال المستشار القانوني لـ (كنيست)، ساغيت افيك، أنه في حال عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، فسيتم حل (كنيست) عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء من الأسبوع المقبل.



وقد قال رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس: إنه يفضل تجنب الذهاب إلى انتخابات أخرى نحن في غنى عنها، معرباً عن أمله في أن يدرك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ذلك أيضا.



وفي سياق منفصل، أذنت هيئة موسعة من 11 قاضيا في المحكمة العليا اليوم ببث وقائع الجلسة التي سيتم خلالها النظر في الالتماسات المرفوعة اليها ضد قانون أساس – القومية بثا حيا ومباشرا.



ومن المتوقع أن تبت المحكمة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم في شرعية القانون ككل بالتالي في إمكانية إلغائه، وكان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبيليت قد أعرب عن معارضته الشديدة لتدخل القضاء في هذه المسألة.