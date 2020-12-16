عاجل

  • مصدر حكومي: إيطاليا ستبدأ عمليات التلقيح بين أواخر ديسمبر وبداية يناير

  • "البيتكوين" يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق متجاوزا مستوى 20.042 دولار

دولي

إسرائيل: الإعلان عن حل (كنيست) يوم الأربعاء حال عدم تمرير قانون الموازنة

إسرائيل: الإعلان عن حل (كنيست) يوم الأربعاء حال عدم تمرير قانون الموازنة
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القائمة بأعمال المستشار القانوني لـ (كنيست)، ساغيت افيك، أنه في حال عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، فسيتم حل (كنيست) عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وقد قال رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس: إنه يفضل تجنب الذهاب إلى انتخابات أخرى نحن في غنى عنها، معرباً عن أمله في أن يدرك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ذلك أيضا.

وفي سياق منفصل، أذنت هيئة موسعة من 11 قاضيا في المحكمة العليا اليوم ببث وقائع الجلسة التي سيتم خلالها النظر في الالتماسات المرفوعة اليها ضد قانون أساس – القومية بثا حيا ومباشرا.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم في شرعية القانون ككل بالتالي في إمكانية إلغائه، وكان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبيليت قد أعرب عن معارضته الشديدة لتدخل القضاء في هذه المسألة.

أخبار ذات صلة

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يطالبون بمنع دخول منتجات المستوطنات لأسواق الاتحاد الاوروبي

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يطالبون بمنع دخول منتجات المستوطنات لأسواق الاتحاد الاوروبي

الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي (كورونا) في أوروبا بداية 2021

الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي (كورونا) في أوروبا بداية 2021

&#34;معاريف&#34; نقلاً عن مصادر بــ (ليكود): نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

"معاريف" نقلاً عن مصادر بــ (ليكود): نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

خامنئي: الرد على اغتيال قاسم سليماني حتمي.. وهذا سيكون الأقوى

خامنئي: الرد على اغتيال قاسم سليماني حتمي.. وهذا سيكون الأقوى

مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن الأفغانية بهجوم لمسلحين من طالبان

مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن الأفغانية بهجوم لمسلحين من طالبان

محققون من الصحة العالمية يخططون لزيارة ووهان الصينية بحثاً عن منشأ (كورونا)

محققون من الصحة العالمية يخططون لزيارة ووهان الصينية بحثاً عن منشأ (كورونا)

بماذا علق الرئيس الإيراني على رحيل ترامب؟

بماذا علق الرئيس الإيراني على رحيل ترامب؟

الصحة الإسرائيلية تسجل 3022 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تسجل 3022 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان شرق بيت لحم

سلطة الأراضي بغزة تخصص 55 دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

سلطة الأراضي بغزة تخصص 55 دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

المجلس الوطني يُطالب الاتحاد البرلماني الدولي بحظر التجارة مع المستوطنات ودعمها اقتصادياً

المجلس الوطني يُطالب الاتحاد البرلماني الدولي بحظر التجارة مع المستوطنات ودعمها اقتصادياً

الاحتلال يُصادر جرارين زراعيين شمال أريحا

الاحتلال يُصادر جرارين زراعيين شمال أريحا

الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس

الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس

مجدلاني يؤكد التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الإنسان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

مجدلاني يؤكد التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الإنسان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)

منوعات

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة ناصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

عربي

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و&#34;اختياري&#34; للمواطنين والمقيمين

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

شاهد: مجموعة من اليهود يُحيون طقوس &#34;البلوغ&#34; في الإمارات

شاهد: مجموعة من اليهود يُحيون طقوس "البلوغ" في الإمارات