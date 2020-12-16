أعضاء بالبرلمان الأوروبي يطالبون بمنع دخول منتجات المستوطنات لأسواق الاتحاد الاوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

وقع 40 عضو برلمان أوروبي، أمس الثلاثاء، على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.



ووفقًا لموقع (i24NEWS) الإسرائيلي، فإن الرسالة التي وقع عليها 40 عضو برلمان أوروبي رفعت إلى مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفيسكي.



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة صنفت الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة على أنها إسرائيلية.



وقال بومبيو: في بيان، "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة"، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل أساسي" على المنطقة المصنفة (ج).