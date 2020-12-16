شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر تنويها حول خطي القبة وبغداد

كهرباء غزة تصدر تنويها حول خطي القبة وبغداد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بصدد فصل خطي القبة وبغداد المغذيان لمحافظة غزة، يوم غدً الخميس من الساعة العاشرة مساء.

جاء ذلك في تنهويه أصدرته الشركة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فصل الخطين سيستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة، وذلك لإجراء أعمال صيانة من الاراضي المحتلة عام 1948.

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