شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: قرار تأجيل الأقساط لسكان مدينة حمد ما زال سارياً ونطالب بوقف الخصومات

وزير الأشغال: قرار تأجيل الأقساط لسكان مدينة حمد ما زال سارياً ونطالب بوقف الخصومات
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة إن قرار تأجيل الأقساط للمنتفعين من مشروع مدينة حمد، ساري حتى نهاية المدة المحددة.

وذكر بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تتابع باهتمام المناشدات التي وصلت على مدار الأسابيع الماضية الخاصة بمدينة حمد، حيث أوضح زيارة أن قرار تأجيل الأقساط للمنتفعين من مشروع مدينة حمد ساري حتى نهاية المدة المحددة.

وفي هذا السياق طالب زيارة أصحاب القرار في غزة بالوقف الفوري لإجراءات الخصم واعادة ما تم خصمه للمواطنين منذ صدور القرار.

وأضاف زيارة: أنه وبالرغم من أن الحكومة لا تسيطر على الإجراءات المتخذة في قطاع غزة، إلا أنها تعمل جاهدة على تقديم كل المساعدة الممكنة لأهلنا أينما وجدوا في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ودفع فواتير الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار.

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