الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي (كورونا) في أوروبا بداية 2021

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من تفشي محتمل لفيروس (كورونا) بداية عام 2021 في أوروبا في حال عدم الامتثال للتدابير التقييدية خلال أعياد رأس السنة.



وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الاربعاء: "على الرغم من بعض التقدم الضعيف، لا تزال العدوى بـ"كوفيد-19" في المنطقة الأوروبية منتشرة وكثيفة، هناك خطر كبير بحدوث ارتفاع إضافي في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021، وسنحتاج إلى العمل معا للوقاية منه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).