"معاريف" نقلاً عن مصادر بــ (ليكود): نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (معاريف)، عن مصادر في حزب (ليكود)، قولها: "إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر التوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنتين، فيما اقترح رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان، تشكيل قائمة تضم حزبه والحزب الجديد، الذي أسسه جدعون ساعر بعد انشقاقه عن (ليكود)، وكذلك تحالف أحزاب اليمين (يمينا) برئاسة عضو (كنيست) نفتالي بينت، وكتلة (ييش عتيد- تيلم) برئاسة يائير لابيد".



ويأتي ذلك في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، وفي حال عدم المصادقة حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإنه سيتم حل (كنيست) تلقائيًا، كذلك تم أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل كنيست إلى الأسبوع المقبل.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في حزب (ليكود) قولها: "لا توجد اتصالات جدية بين (ليكود) وحزب (أزرق أبيض) حول الميزانية، وأنه "لا يظهر في الأفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه".



وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لـ (أزرق أبيض) وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.



واعترض (ليكود) على بنود في مشروع قانون حل (كنيست)، وخاصة البند الذي يقضي بخفض حجم تمويل الأحزاب بنسبة 10%، وذلك على خلفية الديون الكبيرة التي يغرق فيها (ليكود).



وفي ظل الأزمة الأزمة السياسية الإسرائيلية، التي لم تتمكن ثلاث جولات انتخابية من حلها، اقترح ليبرمان تشكيل ما وصفها "كتلة يمين وسط" من دون حزب (ليكود)، وتخوض الانتخابات المقبلة من خلال قائمة واحدة تضم حزبه وحزب ساعر و(يمينا) و(ييش عتيد- تيلم)، وفق ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، اليوم.



ووجه ليبرمان رسالة إلى رؤساء الأحزاب الثلاثة، دعاهم فيها إلى توحيد القوى ضد كتلة (ليكود) والأحزاب الحريدية، وأشار إلى أنه يعي الخلافات والاختلافات بين الأحزاب الأربعة، داعيًا إلى إبداء موافقة مبدئية وبعد ذلك يتم وضع نظام لاختيار رئيس لقائمة كهذه وضم قوى أخرى.



واقترح ليبرمان أن تتوحد هذه الأحزاب حول عدد من النقاط الأساسية التي يوجد اتفاق حولها، وإبقاء الخلافات جانباً في هذه الأثناء، وذلك بهدف منع نتنياهو من الوصول إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.