الاحتلال يُصادر جرارين زراعيين شمال أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جرارين زراعيين في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، استولت على جرارين زراعيين، قرب مدخل القرية، يعودان لكل من: فادي عبد الله زبيدات، ومنصور حسن زبيدات.



وتتعمد قوات الاحتلال، إيقاع الخسائر المادية بالمزارعين المتمسكين بأرضهم، ويأتي استهداف الاحتلال للجرارات الزراعية من كونها بمثابة شريان الحياة للمزارعين.



ولم يدع الاحتلال ومستوطنوه متنفساً أو فرصة للأهالي لكسب لقمة عيشهم في قرية الزبيدات، دون أن يحاربهم ويضيق عليهم بها، فجرفوا الأشجار، ودمروا المحاصيل، وصادروا المراعي الخضراء، وهدموا الحظائر.



ويضاف إلى ذلك، حفر الاحتلال الآبار الارتوازية العميقة، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحة مياه الشرب العذبة ومياه الري، التي باتت من أهم مشاكل القرية.



وبئر المياه في القرية كان ينتج 120 كوباً في الساعة، بات ينتج 60 كوباً فقط؛ ما انعكس سلباً على مزارع المواطنين ومحاصيلهم؛ وكبدهم خسائر فادحة، كما أدى إلى تصحر مراعي المواشي.



وموقع الزبيدات، أوقعها في مطامع الاحتلال الخبيثة ومستوطنيه، وجعلها عرضة لاعتداءاتهم الدائمة، فصادروا عام 1970م الكثير من أراضيها وأقاموا مستوطنة (أرجمان)، قبل أن تأتي اتفاقية "أوسلو" لتمنحهم كامل الأراضي.



فبحسب تصنيفات اتفاق أوسلو؛ فإن (99%) من أراضي الزبيدات هي أراضي (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال بالكامل، فيما يتبقى (1%) فقط من أراضيها مصنفة (ب) أي يسمح للفلسطينيين بالبناء فيها.



وسميت قرية الزبيدات نسبة إلى عشيرة الزبيدات المهجرة عام 1948م من منطقة بئر السبع، ويبلغ عدد سكانها قرابة 2000 نسمة، يعتمد معظمهم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، كمصدر للعيش وكسب الرزق.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وأحصى التقرير (52) اعتداء ارتكبها المستوطنون، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.