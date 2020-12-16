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شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

شاهد: سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بسقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وبحسب صحيفة (الخبر) المحلية، فإن حادثة السقوط، وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل، مرفقة بالحماية المدنية، وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث، فيما لم ترد أية معلومات، إن كان الحادث خلف ضحايا.


 

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