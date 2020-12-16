الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي



وتمنى الزعنون في برقية التهنئة التي أرسلها للغانم التوفيق والنجاح في مهمته، مثمناً الدور الكبير لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً وبرلماناً، والمواقف الأصيلة الثابتة والشجاعة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها

مدينة القدس.



وأكد حرص المجلس الوطني استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الأمة الكويتي والبرلمانات العربية والإسلامية في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل البرلمانية العربية الإسلامية والدولية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها، خاصة في ظل الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها.

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، مرزوق علي الغانم، لمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي.