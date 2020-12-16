شؤون فلسطينية

عمان: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورؤية تحقيق السلام العادل

عمان: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورؤية تحقيق السلام العادل
رام الله - دنيا الوطن
سلم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق.

وتسلّم الرسالة من اللواء الرجوب، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاصّ لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبحث الرجوب، وآل سعيد، العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد اللواء الرجوب، تقدير القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة، والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته في سعيها لنيل حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا كل اشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.

من جانبه، أعاد آل سعيد، تأكيد موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ثبات الموقف العماني، ورؤيته لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة ‎فلسطين لدى سلطنة، عُمان تيسير جرادات.

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