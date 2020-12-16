شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير اليوم الأربعاء: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (3300) مواطن/ ة فلسطيني/ة منذ بداية انتشار فيروس (كورونا) المُستجد في شهر آذار/ مارس الماضي، ولم
تستثن حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى". 

وتابع نادي الأسير في بيان له: "أن الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وذكر، أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران/ يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، لافتًا إلى أنه ومنذ نيسان/ أبريل سُجلت قرابة (140) إصابة بفيروس (كورونا) المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية
الخاصة به.  

وتصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت
لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة
من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد على ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.

وكان نادي الأسير قد استعرض جملة من الحقائق، التي
رصدها على مدار الشهور الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء منها: المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزي "حوارة، وعتصيون"، حيث عزلت المعتقلين لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى الحجر الصحي، واستمرت بممارسة سياسة الإهمال الطبي
بحقهم، ووضعتهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء؛ وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعهم من لقاء المحامين.

وواصلت إدارة السجون بعد استئناف الزيارات عرقلة التواصل
بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى، متذرعة بالوباء.

وجدد نادي الأسير مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والإطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون بالحجر الصحي، واستمرار الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن
الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.

كما دعا نادي الأسير، منظمة الصحة العالمية إلى توفير لقاح (كورونا) للأسرى، وأن يكون ذلك، تحت إشراف لجنة طبية محايدة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس

الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس

مجدلاني يؤكد التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الإنسان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

مجدلاني يؤكد التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الإنسان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

عمان: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورؤية تحقيق السلام العادل

عمان: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورؤية تحقيق السلام العادل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مدير صحة قلقيلية: تسجيل نحو 50 إصابة بـ (كورونا) يومياً

مدير صحة قلقيلية: تسجيل نحو 50 إصابة بـ (كورونا) يومياً

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُطلق حملة للتضامن مع الأسرى المرضى لإطلاق سراحهم

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُطلق حملة للتضامن مع الأسرى المرضى لإطلاق سراحهم

مناشدة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لمريضة بالسرطان

مناشدة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لمريضة بالسرطان

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

الزعنون يُهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 فلسطيني منذ بداية انتشار (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُطلق حملة للتضامن مع الأسرى المرضى لإطلاق سراحهم

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُطلق حملة للتضامن مع الأسرى المرضى لإطلاق سراحهم

مناشدة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لمريضة بالسرطان

مناشدة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لمريضة بالسرطان

الاحتلال يعتقل مقدسياً وزوجته قرب باب المغاربة

الاحتلال يعتقل مقدسياً وزوجته قرب باب المغاربة

مدير صحة جنين: المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر

مدير صحة جنين: المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر

مدير صحة طوباس: 600 حالة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مدير صحة طوباس: 600 حالة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

والدة نصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

والدة نصيف زيتون تحرجه أمام جمهوره

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

كايلي تتصدر قائمة (فوربس) المالية بثروة خيالية

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حمو بيكا لعمر كمال: مع السلامة يا صديق مزيف

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

حسناء سيف الدين تكشف عن مرضها الخطير.. وعمري ما شربت سيجارة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

والدة عمر كمال: أنا مش بسمع غنى ابني.. وحزعل لو اتجوز فنانة

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

حصاد العام .. أبلة فاهيتا تقضي على الفنانين بالمشاكل والسخرية

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شوق الهادي تتعرض للإصابة بقدمها بعد خطوبتها

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: فيفي عبده من على سريرها تتلقى العلاج.. ادعولي ارجع أرقص

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

شاهد: جمال الابنة الكبرى لرضوى الشربيني الملفت

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

تركي آل شيخ يرد على إعفائه بقرار ملكي من رئاسة هيئة الترفيه

عربي

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و&#34;اختياري&#34; للمواطنين والمقيمين

البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي يُعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الصحة السورية تُسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بـ (كورونا)

الصحة السورية تُسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بـ (كورونا)