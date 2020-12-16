مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن الأفغانية بهجوم لمسلحين من طالبان

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن 13 عنصراً أمنياً مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بهجوم شنه مسلحون من حركة (طالبان) في إقليم بغلان شمال شرقي أفغانستان.



وقال مسعفون وذوو الضحايا لقناة (أريانا نيوز) التلفزيونية: إن (طالبان) هاجمت نقطة تفتيش أمنية، صباح اليوم الأربعاء.



وأضافوا: "وقع الهجوم في منطقة وزير آباد بمدينة بولي خمري".



وأشارت القناة الأفغانية، إلى أن "السلطات المحلية لم تعلق بعد على أعداد الضحايا".



يذكر، أنه في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة (طالبان) في قطر على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب.



وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا، وبدء حوار بين الأطراف الأفغانية في آذار/ مارس، بعد صفقة تبادل الأسرى، وانطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة في 12 أيلول/ سبتمبر.