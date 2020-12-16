مدير صحة قلقيلية: تسجيل نحو 50 إصابة بـ (كورونا) يومياً

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة قلقيلية، حسام ولويل: إن المحافظة، تسجل يومياً نحو 50 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف ولويل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، أن من بين المصابين ستة موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مستشفيي درويش نزال وعزون.



وأكد أن عدد الإصابات في هذه الموجة من فيروس (كورونا) كبير والأعراض شديدة، كما أن كافة الفئات العمرية معرضة للإصابة.