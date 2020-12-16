مناشدة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لمريضة بالسرطان

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رام الله - دنيا الوطن

ناشدت المواطنة نجاح خليل علي الناطور، من سكان مدينة غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بضرورة بتوفير العلاج اللازم لها، حيث أنها تعاني من مرض السرطان، علما بأن العلاج باهض الثمن.



وفيما يلي نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن":



لا يحق الحياه لمن بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا



مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن



ومعالي الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة



فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس/ أبو مازن، حفظه الله.



سيدي الرئيس،



أيعقل سيدي الرئيس من بلغ من العمر عتيا ووصل من العمر ستون عاما لا يحق لها الحياة ,ولا يحق لها حقوق الانسان, ولا يحق لها أن تمتد ها يد الرحمة لإنقاذ حياتها من إمبراطور الأمراض السرطان اللعين,



سيدي الرئيس، ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية التي تعيشها المواطنة نجاح خليل علي الناطور من سكان مدينة غزة التي قدرها أنها أصيبت بالمرض اوانها بحاجة ماسة لتوفير العلاج الخاص بي بمرض السرطان وهو علاج بيولوجي فعال لوقف انتشار المرض بالجسم وفقا لوصفة الأطباء المختصين والمعالجين و المعروفين لدى وزراه الصحة و دائرة العلاج بالخارج و قد رفضت دائرة العلاج تغطية الدواء بحجة انه ليس من البروتوكول المعتمد لدى وزارة الصحة وأفيد سيادتكم ان الدواء متوفر في مستشفى الحياة التخصصي بغزة، وأنها مضطرة لتلقى هذه الجرعات بغزة حيث أنها من القادمين من دوله مصر و لم تحصل على الهوية حتى الآن



لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة مي كيلة بإنقاذ حياة نجاح خليل علي الناطور قبل فوات الأوان بإصدار تعليماتكم لجهات ذات الاختصاص بالوقوف الى جانبها بصرف الادوية اللازمة لها



اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد- سلامة الوطن بسلامة أبنائه المخلصين.



اللهم كُن مُعيناً لها وأقر عين أهلها واولادها برؤيتها معافيه



للتواصل مع المواطنة المريضة رقم جوالها/ ٠٥٩-٤٦٣٥٠٠٣