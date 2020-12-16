شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مقدسياً وزوجته قرب باب المغاربة

الاحتلال يعتقل مقدسياً وزوجته قرب باب المغاربة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شابًا مقدسيًا وزوجته، بعد مداهمة منزلهما بالقرب من باب المغاربة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الشاب محمد العجلوني، الموجود بالقرب من باب المغاربة في البلدة القديمة، واعتقلته وزوجته، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأوقفت قوات الاحتلال الخاصة، شاباً لم تعرف هويته بعد، ودققت هويته وفتشت حقيبته بدقة، في باحات المسجد الأقصى، خلال اقتحام المستوطنين.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في منطقة الصلعة في جبل المكبر في القدس المحتلة، ولم تذكر أي اعتقالات.

من جهة أخرى، لاحقت قوات الاحتلال، سيارة خاصة لأحد المواطنين، وقامت بتفتيشها بالقرب من قرية الجديرة في القدس
المحتلة.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما يستهدف الاحتلال، موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

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