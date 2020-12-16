مدير صحة جنين: المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير صحة جنين، وسام صبيحات، أن نسبة الإصابات، بلغت 27% من العينات المسحوبة في محافظة جنين، فيما بلغ معدل التعافي اليومي من 100- 150 حالة.



وقال صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات تجاوز 7 آلاف، والحالات النشطة حتى اللحظة أكثر من 1700، فيما بلغت الوفيات حوالي 87 منذ بدء الجائحة، ما يعني أن المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر.



وأوضح، أن هناك ازدياداً ملحوظاً في أعداد الإصابات التي تظهر عليها أعراض ليست بالبسيطة، وتحتاج إلى مستشفى، مشيراً إلى وجود اكتظاظ بقسم (كورونا) بمستشفى جنين الحكومي بالاصابات بنسبة 100%، وفي العناية المركزة 95%، ما يتطلب من كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.