مدير صحة طوباس: 600 حالة نشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام صحة طوباس، جميل دراغمة، إن هناك ارتفاعاً في المنحنى الوبائي في المحافظة، وبلغ عدد الإصابات الحالية 1600 من بينها 600 حالة نشطة.



وأضاف دراغمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك تسعة مواطنين، يعالجون في المستشفى من بينهم ثلاثة في العناية المكثفة، وواحد على جهاز التنفس الاصطناعي.