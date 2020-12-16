دولي

الصحة الإسرائيلية تسجل 3022 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تسجل 3022 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2862 إصابة جديدة بـ (كورونا) في إسرائيل منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات بـ (كورونا) في البلاد ارتفع إلى 362953 إصابة، والوفيات إلى 3022 حالة. 

ووفقاً لمعطيات الوزارة، فإن من بين الإصابات، أكثر من 19 ألف حالة نشطة، منهم 381 مريضاً في حالة خطيرة، بينهم 138 مريضاً، يخضعون لتنفس اصطناعي.   

هذا، وحذر تقرير جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، من وصول عدد الإصابات اليومية بـ (كورونا) في البلاد إلى أكثر من 2500 حالة.

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