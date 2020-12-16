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السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة

السيسي يُصدر قرارات عسكرية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارت عسكرية جديدة، بشأن قوات الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود، قائداً لقوات الدفاع الجوي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)

وأضاف: "كما أصدر قراراً، بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي، مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية".

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