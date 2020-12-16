البحرين: لقاح (كورونا) مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

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رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إن لقاح فيروس (كورونا) المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.



وأشار العاهل البحريني في كلمته، بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: "ستبدأ البحرين قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية؛ لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها، بل وأفضل من سابق عهدها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.



وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين، قد أعلنت الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح (كوفيد- 19) المنتج من قبل شركة (سينوفارم) الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس (كورونا)، وذلك بعد أن تقدمت شركة (جي 42 للرعاية الصحية) وكيل (سينوفارم) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة، مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.