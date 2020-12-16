شؤون فلسطينية

مستوطنون يُعيدون بناء غرفة وينصبون خياماً في الخليل

مستوطنون يُعيدون بناء غرفة وينصبون خياماً في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعاد مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناء غرفة استيطانية في منطقة البقعة شرقي مدينة الخليل، ونصبوا خياماً في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقال مالك الأرض عارف جابر: "إن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، أعادوا بناء غرفة استيطانية، هدمها المواطنون قبل أيام في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة (كريات أربع) المقامة على الأراضي الفلسطينية".
 
ودعا جابر الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى الوقوف عند مسؤولياتها، وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم من المستوطنين، وسلطات الاحتلال.

وفي سياق متصل، نصب مستوطنون خياماً بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل.

وخلال الأشهر الماضية، اقتحم مئات المستوطنين جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60)، ورفعوا أعلامهم عليه، وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو لمصادرة أراضي الجبل المذكور، المملوكة لمواطنين من الخليل، وفرض السيطرة عليه.

وتفرض قوات الاحتلال، في كثير من الأوقات، طوقاً كاملاً على الجبل وتحوله إلى ثكنة عسكرية، وتمنع بحواجزها العسكرية وأسلاكها الشائكة، التي تنصبها في المنطقة، المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم.

وتتبادل سلطات الاحتلال الأدوار مع مستوطنيها، وتدفعهم للسيطرة على وادي الشرق، وقمة هذا الجبل المرتفعة والمطلة على المنطقة، لتفتيت المحافظة إلى أجزاء.

وكان الاحتلال، قد أقام موقعاً عسكرياً على قمة الجبل، الذي يصل ارتفاعه لـ 1000 متر عن سطح البحر، ويشرف على معظم أحياء مدينة الخليل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأحصى التقرير (52) اعتداء ارتكبها المستوطنون، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

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