انتخاب ماجد الحلو نائباً لرئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي

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رام الله - دنيا الوطن

انتخب رئيس هيئة التقاعد في فلسطين، ماجد الحلو، نائبًا لرئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.



وكانت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، عقدت اجتماع جمعيتها العمومية عبر تطبيق (زووم)، بحضور رئيس الجمعية، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية، محمد كركي، ومدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، ورؤساء وممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، فلسيطن، الأردن، تونس، السودان، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، وممثل عن مكتب العمل العربي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجرى خلال الاجتماع، تجديد انتخاب محمد كركي، رئيسًا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة، كما تم انتخاب الحلو، نائباً للرئيس، ومحمد خليفة، مسؤولاً مالياً للجمعية.



وأقرت الجمعية خطة عملها وأنشطتها للعامين 2021-2022، لمواجهة التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل جائحة (كورونا)، وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسيع الشمولية والاندماج الاجتماعي، والتحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، وتنويع مصادر التمويل، وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية.