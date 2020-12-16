(واللا): في ظل ارتفاع معدلات الاصابة بـ(كورونا) بغزة فإن حماس أمام خياريْن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمير بوخبوط، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي: "في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، وإذا وصلت الأمور لحد فقدان السيطرة، سيدفع حركة حماس إمام إلى تسوية وحل طويل، أو إشعال الوضع في غلاف غزة؛ لجلب المساعدة الطبية".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة، و935 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين.