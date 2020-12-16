دولي

الهند تُسجل أقل من 30 ألف إصابة بـ (كورونا) لليوم الثالث على التوالي

الهند تُسجل أقل من 30 ألف إصابة بـ (كورونا) لليوم الثالث على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 26355 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثالث على التوالي، الذي ظلت فيه الإصابات اليومية دون 30 ألفاً.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، ارتفع بواقع 360 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 144069 حالة وفاة.

وبحسب (رويترز)، فإن متوسط عدد الوفيات بسبب الإصابة بـ (كوفيد- 19) المعلن عنه يومياً في الهند، أخذ يتراجع لليوم العاشر على التوالي.

وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي إلى الآن، والهند في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية، تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروته نحو 97 ألف إصابة في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

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