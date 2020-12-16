أهالي كيسان يتصدون لاعتداءات المستوطنين شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم، منتصف ليلة أمس، لاعتداء مجموعة من المستوطنين، الذين هاجموا منازلهم

بالحجارة.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، أن مجموعة من مستوطني (ايبي هناحل) المقامة على أراضي المواطنين، مكونة من 20 مستوطناً، تقلهم ثلاث سيارات، اقتحموا القرية، وقاموا برشق منازل المواطنين بالحجارة.



وأوضح غزال، أن أصحاب المنازل والمنازل المجاورة، وعدداً من أهالي البلدة، تصدوا لاعتداء المستوطنين، واشتبكوا معهم بالأيادي، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وأشار إلى أن هذا الاعتداء تكرر سابقاً، وهذه المرة، جاء بعد أن قام عدد من مواطني القرية بزراعة أشتال الزيتون في أراضيهم.



ويشار إلى أن قرية كيسان، تتعرض منذ فترة لتصعيد تمثل بإيقاف البناء في مدرسة، والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها، كما تتعرض على مدار الأشهر الماضية إلى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم إخطارات إسرائيلية، بوقف البناء لمنزلين قيد

الإنشاء.



وكانت سلطات الاحتلال، قد أخطرت الفترة الماضية، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيداً لإغلاقه.



ويتذرع الاحتلال بشكل دائم، بدعوى البناء دون ترخيص؛ لهدم الآلاف من البيوت والمنشئات، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وأحصى التقرير (52) اعتداء ارتكبها المستوطنون، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.