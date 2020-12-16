الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و935 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة، 935 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 797 حالة، وذلك بعد إجراء فحص لـ 2088 عينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 30146 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 8851 حالة.



وقالت: "وصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 21075 حالة، وإجمالي الوفيات 220 حالات، واجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى 364 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة".