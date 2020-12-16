شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين في مناطقة متفرقة بالضفة الغربية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق في المحافظة، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس وكلاهما من شارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة جسر التيتي بالمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في مناطق رفيديا والجبل الشمالي ومخيم العين والبلدة القديمة في المدينة، فيما جرى اقتحام قرى تل وعينابوس جنوبي المدينة، وزواتا ودير شرف غربا.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان أحمد مرعي وبراء عاصي ومصطفى عاصي من قراوة بني حسان بسلفيت.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا القرع شمال شرق رام الله، واعتقلت الشاب محمد صبحي حمدان (24 عاماً)، بعد دهم منزله في البلدة وتفتيشه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب نضال انفيعات من حارة البيارة ببلدة يعبد، بعد دهم منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين شقيقين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتيين الشقيقين محمد (16عاماً)، وشقيقه شريف زهدي شريف عوض (15 عاماً)، بعد أن داهمت منزلهما، وعبثت بمحتوياته وحطمت أثاثه وأبوابه الداخلية.

كما داهمت قوات الاحتلال، منزل المواطن نابليون صقر مارية، وفتشته وعبثت بحتوياته، وحطمت أثاثه.

وفي أريحا، داهمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب خميس الصرفندي، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من التحقيق.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

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