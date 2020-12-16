إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس (كورونا)

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأربعاء، بإصابة الأسير أحمد أبو سرية من مخيم جنين، بفيروس (كورونا).





وأوضحت الهيئة، أن الأسير أبو سرية، جرى اعتقاله مطلع الشهر الجاري، وزجه داخل مركز توقيف (حوارة)، وهناك أجري له فحص (كورونا)، ليتبين أن النتيجة إيجابية، أي أن الأسير مصاب بالفيروس.





وأضافت: أن إدارة معتقلات الاحتلال، قامت بنقل المعتقل أبو

سرية لقسم الحجر.





ولفتت الهيئة، إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة المعتقل أبو سرية بفيروس (كوفيد- 19)، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس (كورونا) لنحو (138) أسيراً، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف إسرائيلية.





ويذكر، أن المعتقل أبو سرية، أسير محرر، أمضى سابقاً 9 سنوات في سجون الاحتلال، وله اليوم جلسة في محكمة سالم العسكرية.

رام الله - دنيا الوطن