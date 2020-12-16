نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئياً"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.