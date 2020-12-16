نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئياً"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئياً"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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